10 mois de prison pour le jardinier au 234 pieds de cannabis

Le prévenu a expliqué qu’il plantait pour produire de l’huile dans le but de soulager ses douleurs aux genoux.

Un homme de 58 ans a été jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi pour détention et usage de cannabis. L’homme placé en détention provisoire depuis le 1er janvier avait reçu la visite inattendue de la gendarmerie. Selon la présidente du tribunal c’est une information anonyme qui aurait conduit les gendarmes au domicile du prévenu. L’homme, jardinier de métier, avait dans son arrière-cour plus de 230 pieds de cannabis et un appareil de séchage. Interrogé sur l’utilisation de ses plants, il avait expliqué aux gendarmes qu’il confectionnait principalement de l’huile à usage thérapeutique. « J’ai un problème aux genoux et depuis que j’utilise cette huile ça va beaucoup mieux, explique l’homme a la cour. Je ne fume pas beaucoup, une pipe le matin et une le soir. »

Une explication qui ne convient pas à la présidente du tribunal, qui note « une différence de concordance » entre ce que le prévenu affirme faire et le nombre de plants retrouvés. En effet le prévenu a déclaré avoir besoin d’environ 25 têtes de cannabis pour produire un litre d’huile. Il avait d’ailleurs expliqué la même chose en juin dernier alors que les gendarmes avaient retrouvé chez lui plus de 140 pieds. Pour le ministère public, cet homme a agi alors qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement et pour autant « il n’a eu de cesse de continuer sa culture. » Le procureur a requis une peine de 18 mois de prison dont 9 mois de sursis. Finalement la cour a condamné l’homme à 10 mois de prison assortis d’un sursis probatoire de 2 ans.