Le muto’i violent sera jugé le 30 janvier

Le policier municipal de Paea qui devait comparaître ce jeudi devant le tribunal de Papeete sera finalement jugé fin janvier. En attendant le tribunal a prononcé son maintien en détention.

Le policier municipal de Paea poursuivi pour avoir violenté son ex compagne au cours du réveillon de la Saint Sylvestre devait être jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate. Pour préparer au mieux sa défense, il a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée. Il sera donc jugé le 30 janvier prochain. Pour rappel, le policier d’une trentaine d’années est poursuivi pour avoir cassé le bras de son ex compagne. En couple depuis 6 ans, ils s’étaient séparés il y a deux mois, mais à la veille de la nouvelle année, il s’était rendu chez elle, fortement alcoolisé, et l’avait rouée de coups. Si aucune des parties ne s’est opposée au renvoi de l’affaire, la grande question était de savoir s’il allait être maintenu en détention. Con conseil, Me Hayoun, a demandé son placement sous contrôle judiciaire pour lui permettre de préparer son dossier. « Il a un emploi, des charges importantes à payer et tant qu’il n’est pas jugé, il n’est pas condamné et il peut donc tout à fait reprendre son travail », a précisé l’avocate.

Le muto’i n’a pas été mis à pied ; selon les éléments avancés par le ministère public, il n’était pas en service au moment des faits. La victime, absente du tribunal ce matin, demandait s’il était remis en liberté la mise à disposition d’un « téléphone grave danger ». Le muto’i invité à s’exprimer à demandé pardon à sa victime. Le procureur a toutefois demandé, et obtenu, son maintien en détention jusqu’au 30 jenvier pour éviter la réitération.