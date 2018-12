Les deux vigiles qui avaient sauvé une conductrice dans le port de Papeete décorés

La médaille de bronze pour « acte de courage et de dévouement » a été décernée aux deux vigiles qui s’étaient jetés à l’eau pour secourir une conductrice dont la voiture était tombée dans le port de Papeete le 5 avril dernier.

L’information ressort du dernier journal officiel. Les deux vigiles qui avaient porté secours à la conductrice qui était tombée dans le port de Papeete le 5 avril dernier ont été décorés. La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement a été décernée le 15 novembre dernier à Constant Tuuhia, 45 ans, et Warren Taerea, 47 ans.

Lors de ce spectaculaire fait-divers, une conductrice avait perdu connaissance sur le quai des ferry à Papeete et son pied s’était retrouvé coincé sur la pédale d’accélérateur. Sa voiture avait foncé tout droit dans le guichet du Terevau, avant de poursuivre sa course dans le port. Les deux vigiles avaient alors plongé à l’eau pour sortir la malheureuse de sa voiture et la mettre hors de danger.

Un gendarme également décoré pour avoir sauvé un adolescent de la noyade

A noter qu’une autre médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement a été décernée au capitaine de gendarmerie François Normand pour « avoir sauvé un jeune adolescent d’une noyade certaine le dimanche 25 mars 2018 sur la commune de Arue ». Un acte de bravoure qui n’avait visiblement pas connu d’écho médiatique à l’époque.