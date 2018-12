Trois jours de Téléthon à l’assemblée

La 20ème édition du Téléthon en Polynésie va se dérouler les 6, 7 et 8 décembre à l’assemblée. Une première à Tarahoi qui s’annonce riche en événements avec des activités, des concerts et des défis sportifs. L’occasion aussi, comme chaque année, de rappeler à la population le rôle du Téléthon et l’importance des dons pour financer la recherche sur la myopathie et les maladies génétiques rares.

C’est une première, les journées de mobilisation du Téléthon 2018 vont se dérouler à l’assemblée de la Polynésie. « C’est normal que nous prêtions nos locaux et nos petites mains à cet événement », a indiqué lundi matin, le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, lors de la conférence de presse dédiée à l’événement.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 décembre, le hall de l’assemblée, la salle John French Teariki, et la place Pouvanaa accueilleront des stands d’artisanats, d’esthétique, de coiffures, des manèges et des concerts. Pas moins de onze groupes de musique se produiront sur le parking Tarahoi. Le vendredi, 600 participants prendront part à un relais de 24 heures en vélo et en aviron.

Si ces activités sont payantes, la moitié des fonds sera reversée au Téléthon. Le financement de la recherche est « le nerf de la guerre » rappelle le coordinateur du Téléthon, Serge Le Naour. Il faut donc sensibiliser aux maladies génétiques rares et à l’importance des dons pour développer la recherche. Même après 20 ans d’existence en Polynésie, le travail doit se faire tous les ans.

En dehors de l’assemblée, le weekend sera aussi chargé sur toute l’île de Tahiti et dans les îles puisqu’une quarantaine d’actions sont prévus : la traditionnelle vente de T-shirts dans les supermarchés, la récolte des pompiers, des mairies, des écoles et des entreprises.

« Souvent nous avons des enfants qui font eux-mêmes leur récolte dans les quartiers et qui viennent nous déposer des gros sacs, c’est admirable comme démarche », raconte Serge Le Naour. Pour les retardataires qui souhaiteraient mettre en place une action, les organisateurs sont joignables via la page Facebook Téléthon Polynésie. L’année dernière, près de 11 millions de Fcfp avaient été récoltés en Polynésie. Avec la visibilité qu’offre l’assemblée, Serge Le Naour espère dépasser cette barre.

Bien qu’il n’existe pas de recensement précis des personnes atteintes de myopathies ou de maladies rares en Polynésie, Serge Le Naour estime ce chiffre entre 150 et 200 personnes. Cette année encore, les promesses de dons peuvent être faîtes au 3637.