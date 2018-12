Déjà condamné en 2015 pour « tentative de corruption d’une mineure » de 11 ans et placé en détention provisoire pendant huit mois en 2017 dans le cadre d’une plus vaste enquête portant sur des faits similaires, Wilfrid Atapo, plus connu sous le pseudonyme « DJ Fred » dans le monde de la nuit à Tahiti, est en fait visé par une information judiciaire portant sur pas moins de 80 victimes, notamment mineures.

A l’occasion d’une convocation de Wilfrid Atapo, dit « DJ Fred », chez le juge d’instruction lundi matin au palais de justice de Papeete, nos confrères de TNTV ont révélé les dessous de l’information judiciaire visant l’ancien DJ de 33 ans bien connu du monde la nuit à Tahiti.

Dans cette affaire ouverte à l’instruction en juillet 2017, le DJ est soupçonné d’avoir piraté les données numériques personnelles de dizaines de jeunes filles, notamment mineures, pour leur soutirer des photos ou vidéos personnelles et intimes. Le jeune homme faisait ensuite chanter les jeunes femmes en leur demandant d’autres photos et vidéos dénudées. Selon nos confrères, plus de 80 victimes, « certaines pré-adolescentes », ont été recensées au cours de l’instruction.

Wilfred Atapo a déjà été condamné en 2015 à 2 mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende pour tentative de corruption de mineure. A l’époque, il avait demandé à une jeune fille de 11 ans de lui envoyer des photos suggestives et lui avait demandé de lui parler de sexe.