Les Grands travaux annoncent 17 milliards de marchés publics en 2025

Quatorze milliards en 2024, 17 milliards en 2025 : Jordy Chan a rencontré mardi les professionnels du BTP pour faire le point sur les commandes des structures publiques sous sa tutelle pour l’année écoulée et l’année à venir. L’embellie ne profite pas à tout le monde, disent les entreprises de terrassement, qui regardent à présent du côté des autres administrations.

Le ministre des Grand travaux Jordy Chan a reçu hier après-midi les entreprises de BTP pour la première rencontre semestrielle de l’année, et fait point sur la commande publique des entités qui dépendent de son ministère : Direction de l’équipement, Grands projets de Polynésie, Direction de l’aviation civile, Port autonome. Avec d’abord de bonnes nouvelles, dit-il, concernant la liquidation du programme d’investissement 2024 : près de 14 milliards de francs injectés dans l’économie, « le plus haut niveau des six dernières années » et « une augmentation de 40% par rapport à l’année précédente ».

2025 devrait être encore meilleure, dit le ministre qui prévoit 17 milliards d’appel d’offres. Soixante-quinze marchés publics sont programmés. « Ça permettra de maintenir un rythme soutenu », dit le ministre qui rappelle quelques « projets structurants » qui seront lancés cette année : la passerelle de Tipaerui pour prolonger la promenade du front de mer, le réaménagement du rond-point de la présidence pour fluidifier la circulation en centre-ville, ou le débarcadère de Fakarava.

Jordy Chan dit aussi avoir amélioré les délais de paiements : de 4,3 mois en 2022, ils étaient d’un mois et demi en 2024.

Côté entrepreneurs, leurs représentants n’ont guère voulu parler à la presse. Mais les entreprises de terrassement, souvent modestes et peu compétitives par rapport aux poids lourds du secteur, se sont plaintes du peu de projets de logements. On écoute Johann Roopinia, dirigeant d’une entreprise à Raiatea, qui estime que la priorité donnée à réfection des routes aux îles Sous-le-Vent a affecté son activité.

Le parking silo, objet d’un contentieux avec Boyer, pas prêt avant 2027

Le chantier de ce parking situé derrière la direction de la Santé et dont la construction était prévue en synchronisation avec celle du nouveau bâtiment administratif. Mais autant le bâtiment est en bonne voie d’achèvement, autant le chantier du parking est toujours bloqué par un contentieux entre le Pays et l’entreprise Boyer : inquiet pour la stabilité de l’ouvrage, le Pays avait demandé à l’entreprise de reprendre les pieux de fondation, mais « elle n’a pas suivi nos instructions ». L’affaire est devant les tribunaux, et une nouvelle entreprise a été désignée pour poursuivre la construction, mais elle ne pourra commencer à intervenir sur le chantier qu’une fois l’aspect judiciaire évacué. Les quelque 300 personnes appelées à travailler dans le nouveau bâtiment iront se garer au parking souterrain Tu Marama.

La mise en service de ce parking serait prévue « au plus tôt en 2027 », dit le ministre.