Les jeunes profitent moins que les autres de l’embellie de l’emploi

Les bons chiffres de l’économie – et du tourisme en particulier – se reflètent sur le marché de l’emploi, comme le confirme l’ISPF dans son enquête annuelle. En 2024, 57,7% des Polynésiens avaient du travail, un chiffre en hausse de cinq points en cinq ans. Et seuls 12,1% d’entre eux, contre 14% l’année précédente et près de 16% en 2019, déclaraient ne pas avoir d’emploi alors qu’ils en souhaitaient un. Tout le monde ne profite pourtant pas de la même façon de cette embellie : la zone rurale de Tahiti est toujours à la traîne et les 15 – 29 ans voient leur taux d’emploi progresser trois fois moins vite que celui de leurs aînés.

105 900. C’est le nombre de Polynésiens qui se déclarent en emploi, d’après la dernière enquête de l’ISPF menée au deuxième trimestre de l’année dernière. Un chiffre en augmentation de 3 700 personnes et donc de 1,9% sur un an. D’abord parce que les entreprises ont davantage embauché : les deux tiers de cette hausse sont attribuables à des nouveaux contrats salariés signés entre 2023 et 2024. Ensuite, parce que davantage de Polynésiens ont créé leur entreprise ou leur activité. Le taux d’emploi a progressé de cinq points depuis la reprise des enquêtes annuelles financées par le Sefi, cinq ans auparavant.

Le taux de chômage, mesuré au sens du Bureau international du travail – personnes qui souhaitent occuper un emploi, qui sont disponibles et qui ont mené des recherches actives récemment – plonge ainsi à 7,5% des actifs alors qu’il dépassait les 10% au début de la crise Covid. Quant au « halo » du chômage, donnée plus intéressante en Polynésie où l’absence d’accompagnement financier des chercheurs d’emploi ne pousse pas à se déclarer en « recherche active », il atteint, avec les chômeurs « officiels », 12,1% de la population. Soit 22 100 Polynésiens, un effectif en recul de 3 400 personnes sur un an.

Bond de l’emploi aux Australes

Le marché de l’emploi se porte bien, donc, et ça n’est pas une surprise pour l’ISPF vu la santé économique du pays ces deux dernières années. « On a vu des bons chiffres en 2023 et au début de 2024, avec un regain touristique, que l’on constate dans les secteurs traditionnels, hôtellerie-restauration, mais aussi dans le transport et dans l’ensemble des services liés au tourisme », explique Charly Bodet, responsable de cette enquête menée annuellement par l’ISPF grâce à des financements du Sefi. L’embellie, pourtant, ne profite pas à tout le monde de la même façon. Le taux d’emploi des 15 -29 ans, établi à 37% contre 57,7% en moyenne, augmente de seulement 0,7 points sur un an, contre +2,5 points chez les 30-49 ans, et +2,1 points chez les 50-64 ans.

Des disparités existent aussi au niveau géographique. Le taux d’emploi affiche près de 15 points de plus dans la zone urbaine de Tahiti (63%) qu’en zone rurale ou à Moorea (48,9%). Il est en revanche plus haut dans les archipels (59% aux Raromatai, 60% aux Marquises d’après l’enquête de 2022, 57,6% aux Tuamotu selon les données de 2023…), avec une progression notable du côté des Australes : 65,4% des actifs y sont en emploi, soit 10 points de plus qu’en 2021.

55 600 Polynésiens « ne souhaitent pas travailler »

Si les voyants sont au vert, l’ISPF note tout de même que 55 600 personnes ne souhaitent pas un emploi, des « inactifs », qui ne sont même pas dans le « halo » du chômage, et dont les rangs, paradoxalement, ont eu tendance à se stabiliser voire à grossir sur un an (+ 200 personnes). « Cela comprend 17 300 personnes en formation et 9 800 retraités de moins de 65 ans » note Charly Bodet, qui précise que cette catégorie avait connu un net recul depuis 2022. Le fait est qu’avec 57,7% de taux d’emploi à l’échelle du Pays, 5 points de plus qu’avant la crise Covid, la Polynésie est toujours loin de la métropole (69% en 2023) mais « plutôt correcte » dans l’ensemble ultramarin français : 29% à Mayotte, 44% en Guyane, 50% à la Réunion, 52% en Guadeloupe, ou encore 59% en Nouvelle-Calédonie d’après les chiffres de 2022, avant les émeutes.

La cuvée 2025 de cette enquête emploi vient d’être lancée. En plus des îles de la Société, sondées chaque année par un système de tirage au sort des foyers, c’est vers les Marquises que l’institut va se déplacer jusqu’au 7 mai. 216 foyers vont être contactés à Nuku Hiva et Hiva Oa en plus des 3 700 foyers de Tahiti, Moorea, et des Raromatai.