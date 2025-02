Attributions OPH à Mahina : Moetai Brotherson dénonce « une campagne de désinformation »

Dans un post Facebook, le président du Pays et toujours ministre du Logement dément formellement les accusations de favoritisme dans l’attribution des logements de la résidence Fatiamai. Il dénonce « une campagne de désinformation orchestrée dans un unique but : gagner, quoi qu’il en coûte, les prochaines élections municipales de 2026. » Quant au futur ministre du Logement, Oraihoomana Teururai, sa nomination sera effective le 14 février.

Dans un reportage diffusé la semaine dernière, Polynésie La 1ère se faisait l’écho de la colère d’une association de la vallée de Ahonu, à Mahina, qui affirmait que sur les 36 logements de la résidence Fatiamai, seuls 5 avaient été attribués à des habitants de la commune et 31 autres à des habitants de Faa’a.

C’est l’inverse, répond sur sa page Facebook le ministre du Logement, Moetai Brotherson : « Sur les 36 logements, ce sont bel et bien 31 qui ont été attribués à des familles originaires de Mahina. Les 5 logements restants ont été attribués à des familles de Hitia’a, Pīra’e, Papeete, Punaauia et Fa’a’ā. » Il entend, écrit-il, « dénoncer les tentatives de manipulation », « une campagne de désinformation orchestrée dans un unique but : gagner, quoi qu’il en coûte, les prochaines élections municipales de 2026 », visant « ceux-là même qui ont précipité l’OPH au bord de la faillite en 2023. »

Moetai Brotherson décrit le processus de sélection : identification des demandes pour un logement dans une commune particulière, actualisation des dossiers pour éliminer les demandeurs qui se sont désistés, n’ont pas complété leur dossier ou sont injoignables, puis attribution des logements par la commission, à laquelle participe le tavana, « en tenant compte en priorité de la commune d’origine des demandeurs » mais aussi « de la capacité à payer les loyers ». Il espère ainsi « dissiper le flou volontairement entretenu depuis de nombreuses années » sur le sujet des attributions des logements OPH.

Ce sera bientôt à Oraihoomana Teururai, conseiller technique du président du Pays depuis juin 2024, de prendre les commandes du ministère du Logement. Sa nomination doit être publiée le 14 février, et son ministère restera localisé à la présidence.