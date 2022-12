Les lutins de l’atelier collaboratif Tata’i préparent Noël à Mahina

Les réparateurs des ateliers collaboratifs Tata’i se sont réunis ce samedi pour donner une seconde vie à des jouets qui seront redistribués aux enfants des quartiers démunis de Mahina.

Une quarantaine de personnes se sont mobilisées samedi à l’école Hitimahana de Mahina. Objectif, redonner vie à des jouets ou autres accessoires qui peuvent être offerts aux enfants des familles les plus démunis de Mahina. En ces temps de fêtes, de nombreuses actions solidaires sont organisées. Celle-ci, portée par l’association Ti’ai fenua via le collectif Tata’i et ses réparateurs veut véhiculer un message particulier. Pour Moea Pereyre directrice de Ti’ai Fenua, c’est l’occasion d’inciter les gens à « se reconnecter aux vraies valeurs de Noël ».

Depuis 2020, l’équipe de volontaires propose régulièrement des ateliers collaboratifs de réparations d’objets divers, mais pour Noël, ce sont des jouets qui sont passés entre les mains des réparateurs. Cette étape est en fait la finalité d’un projet plus élargi puisqu’elle arrive après un travail de sensibilisation dans les établissements. Après avoir incité les familles au tri et au don de jouets, jeux, livres qui ne servent plus ou qui peuvent être réparés, ils se sont donc réunis pour donner une seconde vie à ces jouets. « La plupart des dépannages, ce sont des petits trucs, explique Matahi l’un des réparateurs. Quand c’est trop compliqué, on est un peu bloqué parce qu’on n’a pas les pièces donc on se débrouille pour récupérer les pièces d’autres jouets cassés pour en réparer un maximum ».

Parmi les profils de ces volontaires, des lutins de tous les horizons et aussi des professionnels qui donnent de leur temps pour que chaque enfant puisse avoir un jouet sous le sapin.

Pari réussi pour les lutins de Tata’i qui ont réussi à réparer « des voitures électriques, des vélos, et même un petit train » qui découvriront leur nouveau propriétaire à Noël.