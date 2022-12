Miss France : Tahiti écartée, la Guadeloupe couronnée

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe a été couronnée Miss France 2023. La reine de beauté du fenua Herenui Tuheiava n’a pas malheureusement réussi à se sélectionner parmi les 15 candidates qui se sont démarquées lors de l’entretien oral. Miss Tahiti a tout de même offert un beau spectacle au public et elle a encore 6 mois de règne à assurer au fenua.

Indira Ampiot, 18 ans, Miss Guadeloupe, a été couronnée Miss France 2023 dans la nuit de samedi à dimanche dans le Centre-Val de Loire. Miss Nord-Pas-de-Calais est première dauphine, Miss Franche-Comté deuxième, Miss Martinique troisième dauphine et Miss Auvergne quatrième dauphine. Si Herenui Tuheiava élue Miss Tahiti en juin dernier faisait bien partie des 30 prétendantes au titre suprême, elle n’a finalement pas réussi à passer le 1er tour de l’élection. Les 30 Miss régionales avaient passé un entretien individuel avant la grande soirée et 15 d’entre elles avaient été sélectionnées. Leurs noms n’avaient pas été dévoilés mais Herenui Tuheiva n’en fait finalement pas partie. Une situation qui ne s’est pas présenté depuis Poehere Hutihuti Miss Tahiti 2011. On retiendra tout de même le beau parcours de la jeune femme qui a tout donné sur la scène de Châteauroux où elle a performé se laissant entraîner par la magie d’Harry Potter pour son premier passage, et celle d’Amélie Poulain pour le second. Dans sa vidéo de présentation officielle adressée au public, elle avait lâché, “Si tu as des rêves ose les réaliser, car quoiqu’il advienne, le chemin sera édifiant”. Une aventure édifiante donc pour la jeune femme qui a encore 6 mois de règne à assurer au fenua.