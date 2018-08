Les médecins libéraux intégrés au réseau des îles

Une nouvelle convention relative au réseau de consultations spécialisées avancées dans les îles a été signée, mardi, entre le Pays, la CPS et le Centre hospitalier de la Polynésie française. Cette convention permettra aux médecins de santé publique et aux médecins libéraux le financement des missions dans les îles. Une convention valable jusqu’à janvier 2019, soit 5 mois.

Le Pays, la CPS et le CHPF ont signé mardi matin une convention tripartite pour le réseau de consultations spécialisées avancées dans les îles. Très simplement, il s’agit du programme des visites dans les îles et du financement des consultations types cardiologie, gynécologie obstétrique ou encore oncologie. Ce qui change, avec cette nouvelle convention, c’est que les médecins spécialistes libéraux qui n’entraient pas auparavant dans le cadre de consultations spécialisées avancées dans les îles éloignées, font désormais parties de ce dispositif, et se verront ainsi rembourser les frais inhérents à leurs déplacements et hébergements.

En tablant sur cet apport de médecins libéraux, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, estime que « cela permettra de soulager les praticiens du CHPF, habitués à ce type de mission, qui ont des difficultés à se rendre dans les îles, en raison de leur charge de travail très importante au niveau du CHPF ». De plus, pour Jacques Raynal, c’est l’occasion de faire travailler ensemble, médecins du public et du privé pour pallier au manque de praticiens.

Pourtant si l’on se réfère au compte rendu du conseil des ministres du 11 juillet, l’ouverture de la convention aux médecins libéraux viendrait du fait que les praticiens du CHPF estiment que l’indemnité concernant les frais d’hébergement et de repas, d’un montant de 15 000 Fcfp, n’étaient pas suffisante, d’où leur désaffection et cette nouvelle convention. Ce qu’infirme Jacques Raynal.

Impossible cependant de prendre connaissance du contenu de la nouvelle convention, que le ministère n’a pas souhaité communiquer.

Pour autant, on sait que pour la mise en place de cette nouvelle convention, qui prendra fin en janvier 2019, il a été octroyé à la Direction de la santé un financement de 23 millions de Ffp pour les frais de déplacements et d’indemnités de ses médecins spécialistes et des intervenants libéraux, désormais associés à ces missions.

Le patient n’aura rien à débourser car dans le système des consultations spécialisées avancées, celles-ci sont prises en charge par la CPS ou la direction de la santé. Pour l’heure, la spécialité où il y a le plus de besoins est la cardiologie.