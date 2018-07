Les meilleurs bacheliers médaillés à l’assemblée

Les 151 meilleurs bacheliers ont été reçus à l’assemblée mercredi après-midi pour une remise de médaille. A quelques semaines d’intégrer l’enseignement supérieur, les diplômés ont exprimé leur fierté mais restent lucide : le bac n’est qu’une étape et les études ne font que commencer.

Six jours après les résultats du baccalauréat, 151 bacheliers ont été conviés dans les jardins de l’assemblée pour une remise de médaille. Une médaille qui symbolise le mérite mais aussi et surtout le travail scolaire. Les 151 futurs élèves de l’enseignement supérieur ont obtenu les meilleurs résultats de l’édition 2018 du bac en Polynésie et une mention « très bien » synonyme de plus de 16/20 de moyenne. De quoi mettre le sourire aux lèvres des parents. Et du côté des bacheliers, les futurs étudiants sont ravis de voir le fruit de leur travail récompensé. Pour autant, certains restent lucides et voient le baccalauréat comme une étape, une simple formalité.

Nombreux intégreront les établissements supérieurs polynésiens, alors que d’autres quitteront la Polynésie à l’issu des vacances. « Préparez vous à ce que la Polynésie vous manque », a précisé le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang. La ministre de l’Education, Christelle Lehartelle, a félicité des élèves « ambitieux, investis et persévérants dans leurs parcours de formation ». Après la remise de médailles, les invités ont été conviés à un cocktail de félicitations.