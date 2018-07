Les 30,7 millions de l’Euro Millions remportés à Faa’a

C’est une jeune retraité qui avait joué au Super U de Faa’a qui est venue retirer les 30,7 millions de Fcfp remportés la semaine dernière à l’Euro Millions.

La Pacifique des Jeux a annoncé mercredi que la gagnante du deuxième rang de l’Euro Millions, la semaine dernière, était venue chercher son gain. Il s’agit d’une jeune retraité qui avait joué au Super U de Faa’a. Elle avait joué des numéros correspondant aux dates de naissance de ses proches (1-12-15-29-48). La gagnante s’est dite très heureuse d’avoir gagné et prévoit d’aider sa plus jeune fille qui doit acquérir un terrain. Mais d’abord, elle souhaite voyager et faire le tour du monde, notamment en croisière, puisqu’elle est passionnée par ces voyages en bateaux.