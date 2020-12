Les ménages polynésiens ont accumulé 20 milliards d’épargne cette année

Les données bancaires du mois d’octobre 2020 montrent que les ménages ont continué à épargner, et les entreprises ont continué à s’endetter depuis le confinement.

« La pandémie mondiale de Covid-19 peine à être jugulée et pèse sur la fréquentation touristique en Polynésie française qui demeure atone malgré la réouverture des frontières intervenue au mois de juillet », écrit l’IEOM. En réaction à cette situation incertaine, les ménages continuent d’épargner depuis la fin du confinement. En faisant la différence entre les dépôts et les crédits, l’institut d’émission calcule qu’une épargne nette de près 20 milliards de francs a été accumulé en 7 mois.



La consommation intérieure, qui constitue le principal moteur de l’activité économique du fenua reste pourtant à un niveau soutenue. C’est ce que montrent les statistiques des paiements par carte et des versements au guichet de l’IEOM.



Du côté des entreprises, les prêts garantis par l’État continuent de faire progresser l’endettement : 2 milliards de francs en plus en un mois, quatre fois plus que la moyenne habituelle. Depuis mars, l’endettement net des entreprises a augmenté de 13,8 milliards de francs. Un excédent qui est « venu se

substituer aux excédents de trésorerie accumulés entre 2017 et 2019 », écrit l’IEOM.