Mareva Georges enchante le réveillon de familles défavorisées du fenua

A la tête de la fondation Te ti’aturi nei, lancée avec son mari Paul Marciano, Mareva Georges a joué la mère Noël ces derniers jours. 250 familles de Tahiti et Moorea ont reçu des mains de l’ancienne Miss France des paniers alimentaires et des paquets « spécial Noël » qui ont embelli les repas de ce réveillon.

Toasts de foie gras, cuisses de confit de canard, ballotins de chocolat… Pour 250 familles des îles du Vent, ce n’est pas un traineau, mais des paniers qui ont enchanté le réveillon. En guise de Père Noël, la fondation Te Ti’aturi Nei, qui les a distribué de lundi à jeudi tout autour de Tahiti et Moorea, et notamment dans les quartiers défavorisés de l’agglomération de Papeete. Créée en 2016 par Mareva Georges et son mari, le milliardaire Paul Marciano, cette fondation organise ou soutien régulièrement des actions caritatives au fenua. Et l’ex Miss France et Miss Tahiti essaie autant que possible de mettre la main à la pâte, en distribuant elle-même, cette année, des paniers solidaires composés de denrées non périssables pour des familles dans le besoin.

L’idée était cette fois de doubler les dons de paniers « spécial Noël », pour les familles « qui n’ont pas les moyens de s’offrir un repas de fêtes ». Le menu a de quoi donner le sourire aux bénéficiaires, visiblement heureux, aussi, de retrouver l’ancienne Miss qui vit aux Etats-Unis. Toujours aussi populaire, Mareva Georges, qui a fait l’aller retour depuis Bora Bora où elle passe la fin d’année en famille, a fait tout le tour de Tahiti et Moorea entre lundi et jeudi. Ce sont au total 1730 personnes, recensées au préalable, qui ont donc pu partager un succulent repas de réveillon hier soir grâce à l’opération. L’ancienne reine de beauté n’était pas seule sur le terrain : elle a notamment été accompagnée par la Miss Tahiti 2019 Matahari Bousquet ou la maire d’Arue Teura Iriti.