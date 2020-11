Les Mondiaux et le JO en ligne de mire pour les surfeuses de l’équipe de France

L’idée de ce stage, organisé par la Fédération française de Surf et qui s’est achevé en fin de semaine dernière, était de se préparer à une année pleine d’enjeux. En mai prochain, les meilleures surfeurs et surfeuses de la planète devraient se retrouver au Salvador, sur les célèbres spots de La Bocana et de El Sunzal, pour les championnats du Monde de l’ISA. La numéro 1 française Johanne Defay est déjà qualifiée et trois autres surfeuses tricolores peuvent l’accompagner. Une fois au Salvador, les mondiaux sont la dernière étape du processus de qualification pour les Jeux de Tokyo, les premiers à accueillir le surf comme discipline olympique. Côté garçons, Jérémy Florès et Michel Bourez, ont déjà leur place, de même que Johanne Defay côté filles.« Il reste donc potentiellement une place pour une autre surfeuse tricolore », note le journal.

Et même si Vahine Fierro, Pauline Ado, Maud Le Car et Cannelle Bulard rêvent toute d’obtenir le sésame, chacune d’entre elle a salué la « super ambiance » qui régnait lors du stage de préparation à Tahiti. Dans des conditions difficiles, le groupe a enchaîné les séries « en mode compétition » sur la plage de la Taharuu à Papara. Comme le relève Tahiti-Infos, Vahine Fierro a su montrer son potentiel, et fait partie des prétendante les plus sérieuses avec Pauline Ado. « C’était juste parfait » au journal l’Équipe. Pour accéder aux JO, « la route est longue », et passe par les qualification en Europe, début 2021. Mais l’ex-championne du monde Junior semble plus que jamais déterminée.