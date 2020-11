Les mules passent à la caisse

Six prévenus jugés en comparution immédiate, pour association de malfaiteurs, ont été condamnés, jeudi, à des peines allant d’un à douze mois de prison ferme et à la confiscation de l’intégralité de leurs biens. Les prévenus convoyaient de l’argent pour un membre de leur famille, en situation illégale aux États-Unis, que la justice soupçonne fortement d’alimenter en ice divers réseaux à Tahiti.

Les six prévenus font partie de la même famille ou en sont des pièces rapportées. Ils se rendaient régulièrement aux États-Unis pour remettre de l’argent, « à notre tonton pour son train de vie » expliquera l’un des prévenus. Le « tonton » en question avait quitté la Polynésie pour l’Amérique, il y a deux ans de cela, sentant l’étau judiciaire se refermer sur lui. Il serait impliqué dans plusieurs dossiers de stupéfiants dont certains sont en cours d’instruction.

En situation illégale aux États-Unis, il a poursuivi ses activités illicites et la justice soupçonne d’ailleurs plusieurs pontes du trafic d’ice local de se fournir chez lui.

Sa sœur, son beau-frère et plusieurs cousins lui rendaient visite à tour de rôle, lui rapportant l’argent de la drogue. Plusieurs millions de francs ont ainsi transité entre Tahiti et Los Angeles. C’est en tentant de passer la douane américaine à l’aéroport de Los Angeles, avec 2,4 millions en liquide dissimulés dans leurs vêtements, que deux mules ont été refoulées puis renvoyées à Tahiti. Un autre passeur a cependant réussi à franchir la douane avec 1,2 million.

Placés en détention provisoire depuis mi-octobre, sur les six prévenus, trois ont écopé de peines de douze mois de prison ferme et sont maintenus en détention. Les autres se sont vus condamnés à des peines allant d’un à six mois de prison. La confiscation de l’intégralité de leurs biens a été ordonnée. À noter que l’intégralité des sommes d’argent confisquées, tant en liquide que sur les comptes en banque, sera attribuée au « fonds de concours drogue » qui renforce les moyens de services (justice, police, gendarmerie, douane) luttant contre le trafic de stupéfiants.