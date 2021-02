Les pays micronésiens menacent de quitter le Forum des îles du Pacifique après l’élection de Henry Puna

©Richard Brooks

Le président de Palau, Surangel Whipps Jr, a annoncé son intention de quitter la première organisation politique régionale, en réaction cette élection. Il soutenait la candidature proposée par les États fédérés de Micronésie. Il y voit un manquement des dirigeants du Forum d’honorer le « gentlemen’s agreement » qui prévoyait une présidence tournante par sous-régions du Pacifique.

Plus généralement, Whipps Jr remet en question la composition du Forum des îles du Pacifique, et suggère qu’une nouvelle organisation régionale serait peut-être nécessaire, face à la domination numérique des états du Pacifique Sud : « Par exemple, il y a d’autres pays dans le Pacifique Nord, Guam, Saipan, Hawaii, les Samoa américaines. Pourquoi ne sont-ils pas membres du Forum? Si nous acceptons dans le Forum les Cook et Niue, qui font partie de la Nouvelle-Zélande, alors nous devrions accepter ces autres pays. Il faut peut-être trouver une autre organisation et intégrer de nouveaux membres parce que dans la configuration actuelle est celle des intérêts particuliers et c’est là le problème », a-t-il déclaré à Radio New Zealand.

Même sentiment chez David Panuelo, président des États fédérés de Micronésie : « S’il n’y a pas de confiance et de reconnaissance de la rotation entre les sous-régions, il n’y a aucune raison de rester dans le Forum des îles du Pacifique », a-t-il déclaré à ABC Radio. Le président de Nauru, Lionel Aingimea, estime que les pays micronésiens ont été traités avec « un mépris total. Dire que nous sommes déçus est un euphémisme ». Un communiqué de son gouvernement indique que « la position du président Aingimea est que si la Micronésie est traitée de la sorte, alors il vaut mieux qu’elle se retire du Forum ».

Avec Outremers360°