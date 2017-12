Les « petites mains » magiques des Jeux des Tuamotu

Maintenance, logistique ou cuisine… La semaine dernière à Makemo, tout a été mis en œuvre pour que les 800 athlètes des 11èmes Jeux des Tuamotu ne se soucient de rien à part le sport. Des « petites mains » œuvraient chaque jours en coulisses.

Sans toutes les « petites mains » qui ont travaillé à l’organisation des Jeux des Tuamotu la semaine dernière, le quotidien des athlètes aurait été bien moins simple. En effet, chaque matin à 4 heures, alors que les sportifs étaient encore dans les bras de Morphée, des dizaines de personnes étaient déjà à pied d’œuvre pour préparer le petit-déjeuner, et s’organiser pour le déjeuner et le dîner. Rodolphe Tahutini est l’une de ces petites-mains et travaille à la cuisine. Il n’a pas vraiment l’habitude de s’occuper de telles tâches, mais y trouve son compte. « On ne dit pas que c’est dur, mais on veut montrer à nos invités qu’on est là pour les servir avec un bon cœur ». Le comité organisateur des Jeux a même demandé au chef cuisinier du collège de Paea de venir prêter main forte à la dizaine de bénévoles pour préparer près de 1 000 repas par jour. « Au final c’est une réussite pour nous tous, et même pour les athlètes », affirme Rodolphe Tahutini.

Ces petites mains ne s’arrêtent pas à la cuisine. D’autres s’occupent du nettoyage des bâtiments dans lesquels sont logés les sportifs, certains vident deux à trois fois par jour les déchets générés par toute cette agglomération de personnes. La responsable du site de l’école Arikitamiro, Monique Hollmann-Kote, a sous sa responsabilité 10 personnes pour s’occuper de plus de 300 athlètes. « La tâche n’est pas facile tous les jours ». Son grand souci a été la gestion de l’eau. Les athlètes ont donc été briefés dès leur arrivée. Mais certains n’en ont fait hélas aucun cas.