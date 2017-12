Des légumes bio sur le sable de Makemo

A Makemo, aux Tuamotu, Jacques Belkaroubi a développé une passion pour l’agriculture bio. Il possède un petit faa’apu avec lequel il a gagné le pari d’avoir des légumes frais et bio à table tous les jours : « Ici au Tuamotu ou en Polynésie, celui qui a un peu de terre on pourrait être auto-suffisant ».

A Makemo, Jacques Belkaroubi a une passion pour l’agriculture bio. Complètement autodidacte, il a notamment appris l’agriculture grâce à la Communauté du Pacifique (CPS) et son programme mis en place en 2007 pour documenter et en guider habitants des îles. Jacques a débuté par de la monoculture, avec des tomates. Aujourd’hui, concombres, pastèques, melons ou encore salades garnissent son potager. L’agriculteur en herbe est aussi père de famille. Et grâce à ses cultures, il peut réaliser ce qui n’est pas donné à tout le monde aux Tuamotu. Avoir tous les jours des légumes frais à table pour ses enfants.

Jacques Belkaroubi dit regretter que le projet présenté par le tavana de Rangiroa, Teina Maraeura, lorsqu’il était à l’assemblée, n’ait pas abouti. Il s’agissait de développer de petits potagers chez chaque habitant dans les atolls. Jacques a fait son chemin tout seul. Et il livre aujourd’hui sans complexe l’ingrédient miracle grâce auquel ses légumes sont gros et éclatants : du compost, de la sciure de bois et… « du caca poule » ! Pour ce qui est de l’eau, Jacques a construit un puits pour arroser ses plants tous les jours.

Le quadragénaire est bien conscient que son faa’apu pourrait devenir plus grand que ce qu’il est actuellement. « Pour deux cent, trois cent mille pieds, il faut un budget conséquent et tout le monde n’est pas capable de le faire ». L’agriculteur qui fait, depuis son atoll, un appel du pied au politique pour développer le bio dans les îles…