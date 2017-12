Une passagère décède dans un accident à Mataiea

Une quadragénaire est décédée dans un accident de voiture mardi soir à Mataiea. Le chauffeur du véhicule s’est endormi au volant, précipitant sa voiture dans le caniveau. Sur les sept occupants du véhicule, six ont été blessés.

Mardi vers 18 heures au PK49 à Mataiea, un homme s’est endormi au volant de son Kia Master plateau. Le véhicule a fini sa course dans un caniveau. Six passagers étaient à bord dont quatre dans la benne et deux dans l’habitacle. L’une des passagères, une femme de 43 ans, a dû être désincarcérée de l’habitacle par les secours avant que son décès ne soit constaté. Le conducteur et les cinq autres passagers ont eux-aussi été blessés dans l’accident. Ils ont été transportés à l’hôpital de Taaone. Leur pronostic vital n’est pas engagé.