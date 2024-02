La pièce de théâtre les Petits Mythos sera jouée au Petit théâtre de la Maison de la culture le 24 et 25 février. Une pièce familiale, qui s’adresse aux enfants dès 5 ans et qui est emmenée sur scène par deux comédiens jouant trois personnages.

Stéphane Bouthéon de Rideau Rouge Tahiti raconte : « C’est l’histoire de deux jeunes enfants qui arrivent dans un grenier et dans lequel ils découvrent plusieurs objets et qui vont tomber sur un livre sur la mythologie grecque et c’est de là que tout va démarrer. Un imaginaire va se mettre en place, des jeux d’ombre, de lumière. Ils vont trouver des objets et s’imaginer l’histoire. C’est une pièce familiale parce qu’il y a plusieurs niveaux, on apprend des choses sur la démocratie, sur plusieurs éléments, c’est vraiment adapté à partir de 5 ans et pour toute la famille. »

La pièce est tirée d’une bande dessinée qui a connu un grand succès en métropole. Elle a, elle aussi, trouvé son public puisque depuis dix ans elle enregistre un millier de représentations. Elle a déjà été jouée à Tahiti en septembre 2022.