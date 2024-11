Les premières photos officielles de Temanava Domingo à Miss France

À l’approche de l’élection de Miss France 2025, les trente Miss régionales dévoilent leurs premiers portraits officiels. Temanava Domingo, Miss Tahiti, rayonne dans la tenue élégante et moderne choisie par le comité national.

À un mois de la grande soirée d’élection de Miss France 2025, les portraits officiels des trente Miss régionales ont été dévoilés ce vendredi. Parmi elles, Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 qui se démarque sous l’objectif du photographe Bertrand Noël. Lumineuse et élégante, on la retrouve vêtue d’un smoking rouge composé d’une veste cintrée et d’un pantalon « pattes d’eph », clin d’œil aux années 70.

Le 17 novembre, les prétendantes s’envoleront pour la Côte d’Ivoire. Ce séjour de dix jours, placé sous le signe de l’évasion et du partage, marquera comme chaque fois une étape clé de leur préparation. Au programme : séances photos, rencontres avec les journalistes, tournage des fameux portraits de Miss mais surtout l’indispensable test de culture générale, souvent redouté par les candidates. Après cette expérience en terre africaine, les Miss poseront leurs valises à Poitiers. C’est là, dans l’Arena Futuroscope, que se tiendra, le 14 décembre, la cérémonie de Miss France 2025. L’événement, diffusé en direct et toujours présenté par Jean-Pierre Foucault, couronnera celle qui succédera à Eve Gilles.

