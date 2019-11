« Les Premières pluies de la mousson », le nouveau livre de de Rai Chaze

Rai Chaze est de retour avec un nouveau livre, mais celui-ci est très différent, dit-elle, parce qu’il retrace un parcours initiatique, face à la maladie.

« En septembre 2016, j’étais malade depuis deux ans. J’ai décidé de me prendre en charge et je suis allée en Thaïlande, » dit Rai Chaze, qui a vécu un an au nord du pays, à Chiang Rai près de la frontière birmane.

Un parcours qui lui a pris un an, et qu’elle raconte dans ce livre très personnel. « Ce que je peux dire, c’est que je n’ai pris aucun médicament, je n’ai pas eu d’assistance médicale, pas de compléments alimentaires, tout ça a été fait de façon naturelle. »

Une guérison que Rai Chaze n’explique pas, mais qu’elle constate. La force du mental ou un miracle ?

Rai Chaze espère apporter un message d’espoir à ses lecteurs. « J’ai fait l’effort d’écrire de façon très simple, pour que tout le monde puisse le lire, et prendre ce qu’ils pensent les aidera à guérir.les gens me disent déjà qu’ils le lisent facilement. Tant de gens sont malades à Tahiti, d’où ce livre.»

Enfin, à présent qu’elle a recouvré la santé, Rai Chaze a deux nouveaux projets d’écriture. « En fait j’ai vécu deux autres aventures, différentes de celle-ci, mais j’étais trop malade pour les écrire, donc là je vais m’y mettre. »

Rai Chaze dédicacera son nouveau livre samedi 30 novembre de 9 heures à midi à la librairie Klima.