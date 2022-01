Les prix de l’alimentation augmentent de 3,9% en 2021

Sur douze mois, l’indice général des prix à la consommation augmente de 1,7 % en 2021. L’alimentation a augmenté de 3,9% et le logement de 2,5%. Cette augmentation est mitigée par la baisse de 24,2% du coût des télécommunications. L’indice ouvrier, lui, augmente de 1,5% sur un an.

L’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a publié son analyse de l’indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2021. Sur douze mois il augmente de 1,7%, principalement à cause des transports, aériens notamment, dont le prix augmente de 4,3%, et à cause de l’hôtellerie-restauration dont les prix montent de 7,8%. Concernant l’alimentation ils augmentent de 3,9%, et pour le logement de 2,5%.

Cette augmentation générale serait plus importante sans la baisse spectaculaire des prix de la télécommunication de 24,2% en un an. Les prix des articles d’habillement ont également baissé de 8,7 % sur l’année.