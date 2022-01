Intempéries : interdiction d’activités en montagne, prolongation de l’interdiction des activités nautiques

Le Haut-commissariat interdit toute activité de loisir ou sportive en montagne jusqu’à minuit dimanche, et prolonge l’interdiction des activités nautiques jusqu’à 6 heures du matin dimanche, dans tout l’archipel de la Société.

L’épisode de fortes pluies va continuer et s’intensifier cette nuit et en début de matinée de samedi sur les îles Sous-le-Vent et sur les îles du Vent. Les cumuls attendus seront importants et s’ajouteront des rafales de vent ainsi qu’une forte houle. Le couloir dépressionnaire qui affecte depuis mercredi l’archipel de la Société se maintient. Au vue de la situation météorologique la vigilance rouge est donc à ce stade maintenue pour toutes les îles de l’archipel de la Société.

Le terrain naturel est gorgé d’eau et les risques d’éboulement, de montée brutale des eaux, de glissement de terrain sont au maximum même pendant les périodes d’accalmie.

Par conséquent et compte tenu des risques importants, toutes activités de loisirs et sportives en montagne sont interdites sur l’ensemble de l’archipel de la Société à compter de ce vendredi 14 janvier 2022 à 18h jusqu’au dimanche 16 janvier 2022 à minuit.

Il a également été décidé de prolonger l’interdiction des activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives dans les îles de la Société, y compris Mopelia jusqu’au dimanche 16 janvier 2022 à 6h.

L’objectif est d’assurer la préservation de la sécurité des personnes à terre et en mer.

Ces interdictions sont susceptibles d’être reconduites en cas de dégradation prolongée de la situation météorologique.

