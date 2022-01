Tonga: alerte au tsunami dans le Pacifique après l’éruption d’un volcan

Le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption, provoquant un tsunami d’1,20 m sur les îles Tonga. Des alertes au tsunami ont été lancées pour les îles Fidji, les Samoa, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et aussi l’Alaska et la côte ouest des États-Unis, Hawaï ayant déjà été touchée par des inondations mineures. Wallis-et-Futuna a également été concernée mais l’alerte a été levée.

Les habitants des îles Tonga se sont réfugiés sur les hauteurs face au tsunami provoqué par une nouvelle éruption massive du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Une précédente alerte avait été émise pour un tsunami qui n’avait pas dépassé 30 cm, et elle venait d’être levée lorsque le volcan est de nouveau entré en éruption provoquant une explosion massive suivie cette fois d’un tsunami de 1,20 m qui a été observé à Nuku’alofa, la capitale.

Victorina Kioa, de la Commission des Services publics des Tongas, a appelé la population à “s’éloigner de tous les endroits menacés, c’est-à-dire les plages, les récifs et toutes les côtes plates”. Les autorités ont par ailleurs conseillé à l’ensemble de la population de rester autant que possible à l’intérieur, de porter des masques s’ils doivent sortir et, là aussi, de protéger toutes les réserves d’eau.

Le roi des Tongas Tupou VI a été évacué du palais royal de Nuku’alofa et emmené vers une villa éloignée des côtes. L’éruption a duré huit minutes, et était si forte qu’elle a été entendue “comme un bruit de tonnerre lointain” sur les îles Fidji, à plus de 800 km de là, ont déclaré des responsables des Fidji. Ceux-ci ont également averti les habitants de couvrir les réserves d’eau pour les protéger de pluies ou de cendres acides.

Des alertes au tsunami ont également été lancées pour les îles Fidji et Samoa, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Wallis-et-Futuna a également été concernée par une alerte avant qu’elle ne soit finalement levée un peu plus tard. Des alertes au tsunami ont été émises samedi matin pour l’Alaska et la côte ouest des États-Unis, Hawaï ayant déjà été touchée par des “inondations mineures”, après l’éruption, selon les services météorologiques américains.