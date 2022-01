Coupe du monde des clubs : l’AS Pirae prête à « tout donner pour ne rien regretter »

Les champions de Polynésie s’envoleront le 27 janvier pour les Émirats pour disputer le Mondial des clubs. Une compétition dans laquelle il sera dur de se faire une place, mais qu’importe, « on n’a rien à perdre, tout à gagner », répètent les cadres de l’AS Pirae. Au niveau sportif comme au niveau financier, la Coupe du monde devrait représenter une manne pour Pirae, mais aussi pour l’AS Vénus et d’autres clubs d’Océanie.

La nouvelle était tombée fin décembre, comme un cadeau de Noël que l’AS Pirae a bien pris le temps de déballer. « On a fait tous les dossiers, récupéré toutes les infos, là on est prêt », explique Heimana Salem, le président du club. Champion de Polynésie en 2020-2021, le club a été choisi par l’OFC pour représenter l’Océanie à la Coupe du monde des clubs de la FIFA après le désistement d’Auckland, bloqué dans une Nouvelle-Zélande « Covid-free », et celui du club calédonien de Tiga. Le 27 janvier, ce ne sont pas moins de 35 personnes – dont 23 joueurs et 12 membres de l’équipe technique – qui s’envoleront pour les Émirats pour ce tournoi où chaque match est éliminatoire et où un club champion continental barre la route à chaque étape. Al-Hilal, Chelsea, Palmeiras ou Monterrey… Le premier match, le 3 février, sera la moins haute des marches à franchir, avec le club hôte de Al-Jazira, et pourtant, il est loin d’être gagné pour les Tahitiens. « On y va pour gagner ce match, mais il faut être assez humble, explique Naea Benett, entraineur et directeur technique du club. On a appris cette participation à la dernière minute et on n’a pas pu faire de préparation spécifique. Heureusement, on a fait une bonne préparation physique pour notre championnat, on va essayer d’être le plus prêt possible avec un délai très court ».

Côté vestiaire, le leitmotiv est déjà clair : « tout donner pour ne rien regretter ». L’AS Pirae peut compter sur un effectif presque inchangé par rapport au reste de la saison, un mélange « d’anciens » et de jeunes joueurs, « qui se connaissent bien » : « il savent qu’on a rien à perdre, et tout à gagner », pointe l’entraineur.

« On ne perd rien, on apprend ».

Tout à gagner sur le plan sportif, comme sur le plan financier. Car quel que soit le résultat cette participation va représenter une manne pour le club de Pirae. Suivant le classement parmi les sept équipes participantes, la dotation de la Fifa peut évoluer entre 50 et 500 millions de francs. « Une partie de cette dotation sera reversée à l’OFC qui la reversera elle-même aux 17 autres clubs océaniens qui devaient participer à la O’League », reprend Heimana Salem, le président de l’AS Pirae. Parmi ces 17 autres clubs, l’AS Venus, qui bénéficiera donc aussi d’une petite partie de la dotation. Difficile pour l’instant de savoir combien toucheront les deux clubs tahitiens, mais à Pirae, on sait déjà que cet argent va servir à « continuer la structuration du club », de « se doter de nouveaux moyens », humains ou matériels, et donc profiter autant au développement des équipes adultes qu’à la formation des jeunes.

Pour certains joueurs de Pirae, l’expérience des Émirats pourra aussi servir, quelques semaines plus tard, au Qatar : c’est là qu’aura lieu, du 14 au 30 mars, la compétition préliminaire de l’OFC pour la qualification à la Coupe du Monde de football 2022. Une raison de plus pour soutenir Pirae dans son épopée de février. « On aimerait bien que tout le foot tahitien soit derrière nous, note Heimana Salem. Bon, on voit bien sur les réseaux sociaux que certains écrivent qu’on va prendre une raclée, qu’on va encaisser des 13 – 0, des 14 – 0, mais je l’ai dit aux joueurs : dans ce tournoi là, on ne perd jamais, on apprend ».