Les professionnels français du tourisme veulent plus d’hôtels 3-4 étoiles et de pensions de famille

Une délégation d’une vingtaine d’acteurs du tourisme métropolitain est en visite au fenua à l’occasion de la 20e édition du « voyage des présidents ». D’après ces dirigeants d’agences de voyages et de tour-opérateurs, l’intérêt des touristes de l’Hexagone pour la Polynésie continue de croître, mais l’offre en hébergement doit évoluer pour mieux répondre à la demande des visiteurs qui sont à la recherche de davantage d’authenticité.

Le coup d’envoi de la 20e édition du « voyage des présidents » a été lancé ce mercredi. Cette opération rassemble régulièrement les patrons du tourisme français dans différents endroits du globe. Et cette année, c’est le fenua qui a été choisi. Ainsi, une vingtaine de responsables sont invités à discuter de l’avenir de la destination Polynésie avec les acteurs du tourisme local. Car la Polynésie serait « une destination à fort potentiel » puisqu’elle fait partie de celles qui ont le mieux évolué ces dernières années, même si elle ne figure pas dans le top 10 des séjours envisagés par les métropolitains.

« Nous avons des clients qui ont envie de voyager »

Si la majorité des visiteurs de l’Hexagone arrivent par Air Tahiti Nui, la présence d’Air France, mais surtout l’arrivée de French Bee, vient ouvrir de nouvelles niches de clients. « Ils démocratisent et popularisent la destination, assure Valérie Boned, la présidente du syndicat professionnel des Entreprises du voyage. Nous avons des clients qui ont envie de voyager, beaucoup. La projection 2024 des réservations montre l’anticipation et le besoin de monter des projets pour aller plus loin et découvrir des contrées qu’on n’a pas l’habitude de voir parce que c’était trop cher … et la Polynésie, c’est exactement une destination qui s’inscrit dans cette dynamique. »

Des hôtels 3 ou 4 étoiles pour les Français

Dans la délégation de ce « voyage des présidents » on retrouve donc des tour-opérateurs, qui vendent des séjours clé en main, mais aussi ce qu’on appelle dans le jargon des « producteurs », chargés de construire les circuits. Selon eux, la destination et ses richesses attirent le public métropolitain, mais le hic reste l’offre en hébergement du fenua qui ne correspond plus à la demande. « On a des offres sur l’île de Tahiti, on en a Bora Bora, mais sur les autres îles qu’aiment découvrir les Français on n’a plus de chambres, regrette Helion de Villeneuve, le directeur général d’Austral Lagons, l’un des plus gros producteurs pour la destination en métropole. D’après lui l’idéal serait que l’offre évolue essentiellement sous forme de 3-4 étoiles plus appropriés pour le marché français qui recherche « une hôtellerie plus intermédiaire », et « une offre de pensions de famille plus riche ».

Un sentiment que partage Michel Monvoisin, le PDG d’ATN, et qu’il a d’ailleurs plusieurs fois évoqué. Malgré cette situation, le voyage des présidents a bon espoir d’aider à développer le marché polynésien. Les participants vont aller à la rencontre, à Tahiti et dans les îles, des professionnels et des sites avec qui ils traitent normalement de loin. Un contact qui doit les aider à établir une stratégie de long terme sur la destination Polynésie.