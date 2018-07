Les propositions d’Olivier Serva pour la mobilité des fonctionnaires ultramarins

Le député de Guadeloupe, Olivier Serva, conduit une mission pour « la valorisation et l’attractivité de la fonction publique ultramarine ». Ses propositions : un système à points pour « objectiver » le CIMM, la suppression de l’indemnité d’éloignement et une « bourse de l’emploi public local ».

Transformer le CIMM (centre d’intérêt matériel et moral) en un système à points, supprimer l’indemnité d’éloignement, créer une bourse locale de la fonction publique… Voici quelques unes des propositions du député guadeloupéen, Olivier Serva (La République En Marche), au terme de son séjour en Polynésie française du lundi 16 au jeudi 19 juillet. Ce député de Pointe-à-Pitre préside la délégation outre-mer de l’Assemblée nationale et a été chargé par le premier ministre, Édouard Philippe, d’une mission pour « la valorisation et l’attractivité de la fonction publique ultramarine ».

Durant son séjour, Olivier Serva a rencontré les services du Pays, de l’État et de plusieurs communes. Juste avant de remonter dans l’avion, il a expliqué à Radio 1 les propositions qu’il compte inclure dans son rapport.

Une première proposition vise à rendre réellement prioritaire le retour dans leurs territoires d’origines des fonctionnaires d’État ultramarins en service en métropole. Cette priorité affichée dans la loi Érom n’est pas mise en pratique. Olivier Serva propose d’ « objectiver la mesure de l’intensité du CIMM » par un système à points.

Et dans ce système à points, le député Olivier Serva imagine aussi que les fonctionnaires originaires des territoires ultramarins pourraient engranger des points à chaque année passée en métropole et ainsi devenir prioritaires pour une mutation dans leur territoire d’origine.

Suppression de l’indemnité d’éloignement

Une deuxième proposition concerne l’indemnité d’éloignement : une indemnité attribuée aux fonctionnaires métropolitains mutés dans les territoires des Outre-mer, mais refusée aux Ultramarins en service en métropole. « Cette indemnité avait un sens quand il y avait 30 ou 45 jours de bateau », estime Olivier Serva. Aujourd’hui, le député propose la suppression de l’indemnité d’éloignement et, pour renverser le système, l’instauration d’une bonification pour les ultramarins qui doivent partir en formation en métropole.

Enfin, pour permettre la mobilité entre les différentes fonctions publiques, le député propose la création d’une « bourse de l’emploi public local » où les fonctionnaires des trois corps (État, Pays, communes) pourraient postuler à des offres d’emploi dans les trois fonctions publiques sur un même territoire.