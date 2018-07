Tahiti prend de l’avance avec 25 médailles d’or

Les 18ème championnats du monde de va’a vitesse se sont poursuivis tous le weekend sur le plan d’eau du Taaone. Un weekend « en or » pour la sélection tahitienne qui a cumulé les victoires et notamment en V12 où les juniors et les open hommes se sont illustrés en remportant les médailles d’or, d’argent et de bronze. Tahiti a donc profité du weekend pour creuser l’écart avec la Nouvelle-Zélande, 25 médailles d’or tahitienne contre 14 néo-zélandaises. A noter également que déjà 20 records du monde ont été battus en seulement quatre jours de compétitions.