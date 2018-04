Les rhums polynésiens primés à Paris

Le rhum Manutea a décroché une médaille d’or ce week-end au Rhum Fest à Paris. Le Manao a obtenu une médaille d’argent.

Les rhums polynésiens à l’honneur ce week-end à Paris à l’occasion du Rhum Fest. Le rhum Manutea, issu des cannes à sucre de Tahaa et distillé à l’usine de Moorea -propriété de la Brasserie de Tahiti-, a décroché une médaille d’or dans la catégorie « Rhum agricole ou pur jus, blanc, 50° et plus ». Et pour ne rien gâcher, le rhume Manao de la Brasserie du Pacifique, également issu de cannes de Tahaa, a obtenu une médaille d’argent dans la même catégorie.