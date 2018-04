Le chantier du pont de la Matatia cambriolé

Le weekend dernier, le chantier du pont de la Matatia a été cambriolé. Le conteneur où étaient entreposés plusieurs outils a été forcé et vidé. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Le pont Bailey à Matatia fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Mais cette fois-ci, ce n’est pas à cause de ses travaux. Lundi, un internaute a annoncé sur la page Facebook « Allo, qui sait quoi ? » que la quasi totalité des outils et machines stockées sur le chantier avaient été dérobées. Le post Facebook explique ainsi que, le weekend dernier, les clôtures du chantier ont été coupées et le porte-cadenas du conteneur a été fracturé. Les voleurs se sont emparés de plusieurs outils tels qu’une scie circulaire, un poste à souder, deux meuleuses, un perforateur burineur et un marteau piqueur. L’auteur de la publication cherche à retrouver des personnes qui auraient été témoins du vol. Le conteneur était situé en face de la résidence Riverside. Il précise qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie.