Les Rolling Stones sortent un titre inédit et prémonitoire : « Living in a Ghost Town »

Après huit ans sans sortir de composition originale, les Rolling Stones dévoilent un titre enregistré l’année dernière à Los Angeles, et peaufiné ces dernières semaines. Les paroles de Living in a Ghost Town (Vivre dans une ville fantôme) ont été écrites l’année dernière, a déclaré Mick Jagger qui a composé la chanson avec Keith Richards, et retravaillées pour s’adapter à la situation actuelle. « C’est juste un de ces trucs bizarres, a-t-il dit à Apple Music. Ça parle d’être dans un endroit qui était très vivant et qui est maintenant privé de vie. Keith Richards et moi, on pensait qu’il fallait la sortir. Pour être franc il n’a pas fallu la retravailler beaucoup, elle est presque comme la version que j’ai écrite à la base. »