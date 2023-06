Les scènes se multiplient pour la Fête de la musique

Le rendez-vous incontournable des mélomanes est prévu comme chaque année ce mercredi 21 juin. Pour l’occasion, de nombreuses animations sont programmées en soirée dans les bars et restaurants du fenua, et notamment de la zone urbaine. Objectif affiché : offrir assez de diversité pour « faire plaisir à tout le monde ».

Grosse ambiance à prévoir, ce mercredi dans les bars du grand Papeete. À l’occasion de la fête de la Musique, plusieurs animations sont programmées entre Pirae et Punaauia. ADT et Air Tahiti avaient ouvert la marche, lundi, avec une scène ouverte puis des mini-concerts dans le hall du terminal domestique. Le conservatoire artistique de Polynésie Française profite de l’occasion pour clôturer l’année de ses élèves en « musique et concerts » dès ce mardi soir. Mais si certains ont fait le choix de festoyer avant l’heure, la date officielle, c’est bien le 21 juin – jour du solstice d’hiver et donc de la nuit la plus longue de l’année dans l’hémisphère Sud.

À Papeete, contrairement à d’autres années, pas de grande fête populaire dans les rues en soirée, mais une matinée spéciale au marché. Les restaurateurs et les tenanciers des bars, eux, attendront bien la fin de la journée : pas question de louper cette occasion de remplir leur salle en plein milieu de semaine. Au programme, entre autres : Torea, Foga, et Lolita Rock, avant du mix au Meherio Tahitian Bistro, Nohorai en concert acoustique au le Reeftop du Kon Tiki, l’énergie de Natura Sound aux 3 brasseurs, le swing de Manajazz au Baroof, la batukaina (aussi en parade dans la rue en tout début de soirée) puis Yann & Frunz en DJ set au Zion bowl, une scène ouverte à tous les styles et tous les musiciens au Café de la gare, « The trio » et S/\M à l’Ivresse… De quoi faire danser et chanter le plus grand nombre. Si la majorité de ces concerts sont gratuits, certains, comme la Brasserie Hoa qui prévoit de faire défiler 4 groupes sur scène (Teiho, Eto, Pepena et Sissa sue O’kota’i) ont décidé de demander une participation aux mélomanes. « Nos artistes ne sont pas gratuits » rappelle Maxime responsable de la Brasserie hoa, qui prévoit une très chaude soirée.

À noter que certains poussent la fête de la musique un peu plus loin : les 3 Brasseurs reçoivent ainsi Kama Feeling, Oko puis Pepena ces jeudi, vendredi et samedi, quand la Brasserie Hoa se transofrme samedi en club Techno avec la soirée « Where is your house »