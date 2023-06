Cook, Niue, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et bien sûr Polynésie… Cinq pays sont réunis en séminaire cette semaine à Tahiti pour échanger sur le programme d’écoles en santé. Il s’agit de partager l’expérience régionale en la matière, de mieux évaluer l’impact de ces initiatives, mais aussi de tisser des liens permanents entre les établissements participants.

Accueil des plus chaleureux, hier après-midi, à la présidence pour des « cousins » venus de tout le Pacifique. Face au ministre de la Santé, Cédric Mercadal, à la ministre de l’Éducation Chantal Minarii Galenon, à la vice-présidente Eliane Tevahitua ou à son collègue du secteur primaire Taivini Teai, une dizaine de spécialistes des questions éducatives et sanitaires venus des îles Cook, de Niue, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu’à vendredi, ils enchaineront les visites, ateliers et discussions autour du programme école en santé, proposé, dans son concept, par l’OMS dès les années 90. « Un temps oubliée » l’idée s’était implantée au fenua à partir de 2017, notamment à Moorea. « Nous avons été un peu précurseur dans la région », rappelle le Dr Philippe Biarrez, qui suit le programme depuis plusieurs années.

Outils d’évaluation communs

L’idée est toujours la même : encourager le lancement de projets de sensibilisation sanitaire dans les établissements scolaires, récompenser les initiatives les plus porteuses, labeliser les écoles engagées. Après Raivavae, Bora ou Paea, récemment, c’est une école de Faaone qui a été déclarée « en santé » ce matin en présence des invités du Pacifique. Comme l’a rappelé le ministre de la Santé, la région a développé sa propre vision du programme, mêlant à la réflexion le développement physique et spirituel des enfants à qui il s’agit d’offrir un environnement « favorable à la santé, incluant des dimensions culturelles, environnementales et communautaires ».

À partir de demain, retour à la présidence pour faire le point sur le développement de ces projets dans chaque pays représentés. Il s’agit aussi de poursuivre le projet de réseau des écoles en santé du Pacifique, initié en 2020 avec l’aide d’une subvention du Fonds Pacifique de l’État, de « finaliser » une plateforme numérique qui doit permettre aux écoles de dialoguer entre elles, et, pour les dirigeants, de discuter d’outils communs pour évaluer l’efficacité de ces programmes dans la région. « On a tous des choses à offrir et à apprendre », résume le Dr Biarrez.

Depuis 2017, plus de 50 primaires et une vingtaines de CJA ont été labelisés « écoles en santé » dans les cinq archipels. Ce programme interministériel « représente un des trois piliers de l’action promotionnelle de la réforme des soins de santé primaires, dont l’ambition est de placer l’individu en tant qu’acteur de sa propre santé », précise le gouvernement.