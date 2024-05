Environnement : la première ressourcerie de Tahiti ouvre le 3 juin à Mahina

L’association Ti’ai Fenua va ouvrir le 3 juin une ressourcerie spécialement dédiée aux déchets des particuliers dans les locaux de l’ex école Amatahiapo à Mahina. Ce « projet pilote », soutenu par la commune et par le Pays via le syndicat Fenua ma, va permettre l’embauche de quatre salariés qui seront formés à la réparation d’objets et au démantèlement de déchets ménagers recyclables.

On y est. Après quatre années à proposer des ateliers de réparation ponctuels à Tahiti et dans les îles, l’association Ti’ai Fenua est sur le point d’ouvrir une ressourcerie permanente à Tahiti. Un « projet pilote » porté par Moea Pereyre, cofondatrice de l’association, et soutenu par le Pays via le syndicat Fenua ma, mais aussi par la commune de Mahina qui accueillera la structure dans les locaux de l’ex école Amatahiapo. Cet espace, dédié à la collecte, à la revalorisation, à la réparation et la réutilisation d’objets usagés, sera le premier du genre au fenua. « En quatre ans on a pu identifier deux types de ressourceries, précise Moea Pereyre. Celles valorisant les déchets des particuliers et des professionnels, et celles qui permettent de valoriser les déchets des particuliers. »

« Certifier les futurs formés »

Et c’est sous cette dernière forme que le projet de l’association – qui a déjà monté deux ressourceries visant particuliers et professionnels à Rangiroa et à Bora Bora – va naître cette fois. Pourquoi ? Parce que c’est principalement à Tahiti que « le gisement est important », précise encore la porteuse du projet. « Ici, on a beaucoup plus de matériels issus des ménages à récupérer et à revaloriser que dans les îles », dit Moea Pereyre. Ce projet, soutenu également par l’Ademe, permettra de « faire un état des lieux » mais aussi « de vérifier la viabilité » de telles structures – déjà très répandu dans l’Hexagone – au fenua. Il s’agira aussi à terme « de pouvoir certifier les futurs formés » en leur délivrant des diplômes « d’agents valoristes des biens de consommation », des nouveaux métiers dédiés aux ressourceries.

Un accompagnement technique

L’association reconnue en tant que structure d’insertion sociale par l’activité économique va embaucher quatre personnes « qui n’ont pas d’expérience dans le domaine de la réparation », trois CAE et un travailleur handicapé vont donc bénéficier, durant un an pour les premiers et six mois pour le dernier, d’un accompagnement technique. « Le but, c’est de les amener à pouvoir réparer un certain type d’appareil, explique la directrice de Ti’ai Fenua. Car pouvoir tout réparer, c’est compliqué. » L’association et la commune ont donc fait le choix de concentrer leurs efforts, en tout cas durant les douze prochains mois, sur la réparation des machines à laver et des télévisions, « des objets identifiés par la municipalité » et qui sont souvent ramassés en bord de route.

La ressourcerie de Mahina devrait ouvrir ses portes le 3 juin. Une première pièce sera réservée au stockage des matières brutes avant traitement, mais aussi à celles issues du démantèlement, une deuxième pièce sera consacrée aux réparations, et la dernière servira à l’accueil du grand public. À noter enfin qu’en parallèle, Ti’ai Fenua travaille avec la TSP sur un futur projet de recyclerie dédiée cette fois aux déchets issus des entreprises.