Assemblée : A Here ia Porinetia propose une rallonge de 1,5 milliard pour le CHPF

Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Teave Chaumette ont déposé un amendement au collectif budgétaire qui sera discuté demain à l’assemblée : une dose « d’oxygène » de 1,5 milliard pour le CHPF, prélevée sur la provision de 3,3 milliards prévue pour Air Tahiti Nui. Une autre ponction, de 500 millions cette fois, est également proposée pour revaloriser le prix d’achat du coprah.

Les représentants non-inscrits de A Here ia Porinetia défendront demain en séance, lors de l’examen du collectif budgétaire n°1, un amendement qui rajoute 1,5 milliard de Fcfp en crédits de fonctionnement à destination de l’hôpital de Taaone. Car si ce collectif prévoit déjà 1,9 milliard pour l’hôpital, la somme est fléchée pour apurer les créances irrécouvrables. Or on s’en souvient, la semaine dernière les 26 chefs de service du CHPF menaçaient de démissionner collectivement si leurs besoins immédiats en personnel et en matériel, qu’ils chiffraient à 1,2 milliard, n’étaient pas pris en compte rapidement.

Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Teave Chaumette proposent de prélever un milliard sur la provision de 3,3 milliards prévue pour Air Tahiti Nui. Dans leur exposé des motifs, ils expliquent que cette somme est prévue « pour couvrir l’éventuelle dépréciation de son capital social liée à sa situation financière bien qu’aucune demande en ce sens de la société n’ai été adressé au Pays et qu’aucun besoin imminent ne soit avéré. » Nuihau Laurey s’estime bien placé pour le savoir puisqu’il siège au conseil d’administration de la compagnie au tiare. « Ce provisionnement apparaît prématuré », concluent les trois élus, alors que la crise gronde au CHPF.

Dans un second amendement, A Here ia Porinetia propose de ponctionner 500 millions supplémentaires sur la provision destinée à Air Tahiti Nui pour procéder à une revalorisation du prix d’achat du coprah et entamer la modernisation de la filière.

Deux amendements qui ont peu de chances de passer le barrage de la majorité, mais qui alimenteront le débat sur les priorités du gouvernement.