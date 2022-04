Les Schoko-Bons retirés de la vente pour suspicion de salmonellose

Les œufs en chocolat Schoko-Bons de la marque Kinder sont retirés de la vente en Polynésie depuis hier, à cause d’nue suspicion d’infection à la salmonelle qui a démarré en Europe. Les personnes ayant acheté des paquets d’œufs faisant partie de ce lot sont invités à les ramener en magasin où ils pourront être remboursés.

Pas de Schoko-Bons pour les fêtes de Pâques cette année en Polynésie. Ils sont retirés de la vente à cause de cas de salmonellose détectés en Europe, d’où ils sont importés. Comme l’indique Félix Bernardino, président du conseil d’administration de la Brapac qui est l’un des importateurs de ces friandises, « il n’y a qu’un seul lot concerné, c’est le lot Schoko ». Les personnes en ayant déjà acheté sont invitées à les ramener en magasin où ils seront remboursés, et ils sont surtout appelés à ne pas les consommer. En Europe, la liste des produits Kinder rappelés est un peu plus longue.