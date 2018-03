Les six listes validées par le haussariat

Six listes seront en lice pour le premier tour des élections territoriales le 22 avril prochain. L’UPR a reçu le dernier récépissé définitif d’acceptation jeudi matin.

Ils seront officiellement six listes au premier tour des territoriales le 22 avril prochain. La liste « Dignité Bonheur » de l’UPR Jérôme Gasior a reçu jeudi matin le dernier récépissé définitif de validation émanant du haut-commissariat pour les territoriales. Rappelons que les listes E reo manahune de Tauhiti Nena et Tavini d’Oscar Temaru avaient été validées lundi. Les listes Tahoeraa, Tapura et Te ora o Porinetia mercredi.

La liste A ti’a mai de Heia Parau et Vatea Heller a en revanche été rejetée car incomplète. Le tribunal administratif de Papeete a rejeté jeudi le recours de Corinne Atger contre le refus de sa liste déposée trop tardivement. Enfin, le recours de Tevai Haumani sera examiné vendredi matin.