Patrick Bagur élu président du Medef

Le Medef change de tête. Olivier Kressmann cède sa place à Patrick Bagur. L’élection a eu lieu mercredi soir à l’Intercontinental, lors de l’assemblée générale de l’organisation patronale.

Patrick Bagur, président du Syndicat des prestataires de service de la Polynésie française et chef de l’entreprise de sécurité PSI, est le nouveau président du Medef Polynésie. Après quatre années passées à la tête de l’organisation patronale, Olivier Kressmann devait céder sa place. Il ne quitte pas pour autant le Medef, puisqu’il est le nouveau 1er vice-président du syndicat. Thierry Mosser, administrateur de la CPS et consultant-conseil en gestion, est 2ème vice-président, et Kelly Asin, de Generali, président de l’UPPF (Union patronale de Polynésie française) entre 2016 et 2018, est le nouveau trésorier. Ils sont tous élus pour deux ans.