Medef et gendarmerie officialisent leur union

Patrick Bagur, le président du Medef-PF et Frédéric Bourdier, le commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française, ont signé une convention pour mettre à profit les compétences de chacun au service notamment de l’insertion professionnelle des jeunes Polynésiens et la reconversion plus globale du personnel de gendarmerie. Une dizaine de reconversions par an devraient avoir lieu en Polynésie.

Le Medef accueille la gendarmerie et les journalistes avec du champagne et des petits fours. C’est à signaler, et cela présage surtout une signature ou plutôt une dizaine de signatures dans la bonne humeur. Les effectifs de la gendarmerie regorgent de compétences notamment en matière de sécurité et de sûreté dont les entreprises du Medef ont besoin, comme l’explique le colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française.

La gendarmerie est également capable de réaliser des audits au profit des entreprises. La signature de la convention formalise un échange de bons procédés de reconversion qui existait déjà dans la gendarmerie. Le Medef, avec ses 500 entreprises et 15 000 salariés, servira de lien entre les recruteurs et les éventuels recrutés, notamment les jeunes gendarmes adjoints volontaires qui se retrouvent souvent dans la vie civile après six ans quand leur contrat n’est plus reconductible. Pour Patrick Bagur, le patron du Medef, la gendarmerie dispose de qualités appréciées des chefs d’entreprises.

Cette convention a été signée pour une année avec tacite reconduction. Une dizaine de gendarmes devrait en bénéficier chaque année.