Startup Show pour les nouveaux incubés de Prism

L’incubateur Prism organise le 11 décembre prochain son Startup Show, pour permettre à ses nouveaux incubés de parler de leur projet.

En octobre dernier, la Promo#4 de l’incubateur de startup de la CCISM Prism a présenté ses 8 nouveaux porteurs de projets : To’a Natural Tahitian Surf Sun Screen, Food Ease, Seed out Fenua, Still Good, Try Tahiti, Tama’a Box et Concretement Design. Il est maintenant temps pour eux d’exposer leur projet, d’évoquer leurs aventures faites d’échecs et de réussites. Une soirée à cet effet est prévue, le Startup Show, le mercredi 11 décembre à 18 heures au Café Maeva Grill House & Chill Bar. L’inscription gratuite pour en apprendre plus sur ces startupeurs est à faire ici.