L’ADIE élit ses lauréats 2020

L’association d’aide au droit à l’initiative économique (ADIE) a choisi ses quatre lauréats du concours Créadie 2020 vendredi matin. Les heureux gagnants ont été prévenus dans l’après-midi et remportent la somme de 120 000 Fcfp chacun. Air Tahiti offre également un billet d’avion aller-retour pour ceux des îles afin de venir assister à la cérémonie de remise des prix en début d’année prochaine.

C’est une nouvelle année de succès contre « le gâchis des talents » qui se clôture pour l’Adie. L’association a financé et accompagné pas moins de 1 200 projets pour un budget total avoisinant les 800 millions de Fcfp. 80% de ces projets sont répartis dans les îles contre 20% à Tahiti où les micro autoentrepreneurs sont moins nombreux. Les financements attribués oscillent entre 12 000 et 1,2 million de Fcfp. L’Adie est une alternative solide pour ceux qui ont du talent sans avoir accès aux prêts bancaires par rapport à leurs revenus ou leurs conditions sociales. L’association propose un accompagnement fiable et personnalisé sur la durée pour tout porteur de projet dans le besoin. Selon la directrice de l’Adie Wendy Mou Kui, les profils des archipels éloignés diffèrent par rapport à Tahiti.

Les 4 lauréats cette année sont :

– Malika DEXTER pour son activité de production maraîchère à Fakarava qui remporte le prix jeunes sponsorisé par le cabinet KPMG Tahiti

– Joël TEARIKI, pour son activité location de véhicules à Tahiti qui remporte le prix vitalité des territoires sponsorisé par la Banque de Polynésie

– Tepoeaheetai, Hervé AH-SCHA pour son activité de coprahculture à Nuku Hiva – Marquises, qui remporte le prix Rebond sponsorisé par la Société Comptoir Polynésien – Yamaha Tahiti.

– Tearaitua, Jean-Baptiste TAVANAE, pour son activité d’agriculture biologique – entreprise « Le potager Bio de JB » – Label « Bio Fetia » à Tahiti, qui remporte le prix Économie Sociale et Solidaire sponsorisé par la Société Polynésienne des Eaux.

Les quatre vainqueurs remportent chacun 120 000 Fcfp ainsi qu’un billet d’avion aller-retour offert par Air Tahiti pour les trois lauréats des îles. Ils pourront ainsi venir recevoir leur prix en mains propres lors d’une cérémonie qui se tiendra en début d’année 2020 à l’occasion de la semaine du micro-crédit. Les quatre lauréats vont aussi participer via des vidéos de leur projet au concours national de l’Adie qui se tiendra en fin mai et début juin 2020. L’année prochaine, l’Adie espère atteindre les 1 500 projets financés.