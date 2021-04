L’idée n’est pas toute neuve – on a en mémoire des jardinières aux motifs locaux, par exemple – mais le mobilier urbain a tendance à utiliser beaucoup de plastique et à oublier l’esthétique. Joel Bonno s’est adressé à l’Adie pour développer son activité de moulage : il fabrique à présent pour Technival des poubelles en béton imitation bois.

Joel Bonno est l’un des entrepreneurs qui a bénéficié d’un micro-crédit de l’Adie (Association pour le développement de l’initiative économique). Passionné par la sculpture marquisienne depuis des années, il réalisait déjà des poteaux en béton sculpté à partir de moules en résine qu’il a créés. C’est en allant chercher du verre concassé, beaucoup moins cher que le sable, pour son mélange de béton, que Joel a rencontré les responsables de Technival. Ils lui ont demandé s’il pouvait réaliser des contenants de 100 litres qui puissent servir de poubelles sur la voie publique. Son expérience professionnelle passée, dans la réalisation d’enseignes, lui a servi pour la mise en peinture et la lazure des bacs, qui prennent ainsi l’aspect du bois.

Avec un micro-crédit de 300 000 Francs, Joel Bonno a pu lancer son activité, et Technival est devenu son client exclusif. Il va également les doter de couvercles. L’armée est intéressée : « J’attends le logo », dit-il, car il peut adapter ses moules pour faire apparaître nom ou logo sur le produit final, selon la demande des clients. Moins polluantes et plus recyclables que les poubelles en plastique, celles de Joël qui sont décorées de motifs marquisiens, de ‘uru et de ape, pourraient bientôt ponctuer nos espaces publics, local style.