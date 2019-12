Municipales : programme axé sur la sécurité, l’environnement et les transports pour Marcel Tuihani

Comme prévu, Marcel Tuihani va conduire sa liste aux municipales, à la tête de Te Ora Api no Papeete. Il dit ne pas vouloir révéler les noms de ses colistiers pour l’instant, pour ne pas qu’ils soient « kidnappés ». Et annonce un programme en 3 axes : sécurité, environnement et transports.

L’ancien président de l’assemblée de Polynésie Marcel Tuihani va lui aussi se lancer dans la course des municipales sur Papeete, une ambition avouée de longue date. Mais il ne veut pas révéler pour l’instant les noms de ses colistiers, signe que le mercato n’est pas encore tout à fait joué. « Il y a déjà des gens qui m’accompagnent et qui sont expérimentés au sein de la commune de Papeete (…) mais dans notre pays lorsqu’on commence à donner des noms, ces personnes-là sont tout de suite kidnappées par d’autres formations politiques. »

Marcel Tuihani a pour Papeete un programme en trois points, dit -il. Sécurité, environnement et transports seront les points saillants de sa candidature. Au chapitre environnement, il mentionne non seulement la propreté mais aussi « les aspects visuels en matière d’attractivité de la commune de Papeete ». Et il prône une approche globale qui passerait, dit-il, par la révision du Plan général d’aménagement de Papeete, pour « donner la parole aux uns et aux autres. »