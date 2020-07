La Gendarmerie dit nana à son commandant

Le colonel Frédéric Boudier, commandant de la Gendarmerie en Polynésie française depuis 2017, va prendre son nouveau poste de chef de la mission des hauts potentiels à la direction générale de la Gendarmerie nationale, à Issy-les-Moulineaux. Son successeur, le général de brigade Frédéric Saulnier, est attendu le mois prochain au fenua.

« Le temps passe très vite, d’autant plus vite lorsqu’on se sent bien dans ce qu’on fait et là où on se trouve, et c’était le cas, que ce soit pour moi ou pour ma famille, » déclarait le colonel Frédéric Boudier jeudi soir, au cercle mixte de la Gendarmerie où un cocktail marquait la fin de son séjour au fenua, en présence de nombreux représentants de l’État, du Pays et de la société civile.

Le colonel Boudier garde manifestement un excellent souvenir de son passage en Polynésie, malgré le cambriolage de son domicile, en 2018, par l’un des prévenus dans l’affaire Papy Fat.

Côté bilan, le colonel Boudier estime que le plus gros challenge de la Polynésie est celui des addictions, qui sont génératrices de plusieurs formes de délinquance.

Son successeur sera le général de brigade Frédéric Saulnier, prendra son poste le 1er août prochain. Il était jusqu’ici commandant de l’École de Gendarmerie de Chateaulin (Finistère).

Le colonel Boudier rappelle d’ailleurs que la Polynésie reste l’une des meilleures terres de recrutement de la Gendarmerie nationale. Cette année, le concours en Polynésie est celui qui a attiré le plus grand nombre de candidats. À la session d’examen 2020, pas moins de 485 candidats étaient inscrits, soit plus d’un quart des inscrits au niveau national. 37% des sous-officiers de gendarmerie au fenua sont des Polynésiens.

Au cocktail de départ, c’est d’abord le procureur général près la cour d’appel, Thomas Pison, qui a salué « l’engagement, la loyauté et la sensibilité » du colonel Boudier, qualifié en souriant de « chef qui sait cheffer ». Le haut-commissaire Dominique Sorain a rappelé les précédentes affectations de poids de Frédéric Boudier (Paris, Nantes, Marseille…) et l’a félicité pour avoir géré la disparition du 2e escadron de gendarmerie mobile tout en obtenant de meilleurs résultats, et mis en place de nouveaux dispositifs sur les grands événements tels que la Hawaiki Nui. Il a aussi souligné la baisse de 15% des atteintes aux biens, et le taux d’élucidation de 40% des cambriolages, « des chiffres que l’on ne trouve pas ailleurs ».