7 immobilisations de deux-roues lors d’une opération de gendarmerie à Punaauia

Les gendarmes de plusieurs brigades étaient présents au rond-point de la mairie de Punaauia mercredi après-midi pour une opération de contrôle centrée sur les deux-roues. Les gendarmes vérifiaient au-delà des contrôles de routine la conformité des équipements des scooters pour lutter contre les engins trafiqués. Au total 140 véhicules ont été contrôlés en 1h30 pour 45 infractions relevées. Sept deux-roues ont été immobilisés mais seulement un pour des équipements non conformes.

Plus d’une vingtaine de gendarmes étaient positionnés tout autour du rond-point de la mairie de Punaauia. Un service de contrôle spécifique de deux-roues était mis en place par l’ensemble des unités de Faaa et Punaauia, appuyées par les unités d’intervention et les motards de la gendarmerie nationale. L’objectif principal est de mettre hors du circuit routier tous les engins non conformes, sans oublier les contrôles de routine comme la conformité des papiers, les équipements de sécurité ou l’alcoolémie. Les deux-roues non conformes en termes de kit et d’échappement sont facilement repérables par un pot d’échappement et un radiateur démontés et changés. Ce matériel est autorisé à la vente uniquement pour la compétition, et représente un danger pour l’ensemble des usagers. Un deux-roues peut passer avec ce genre d’équipement d’une vitesse maximale de 50km/h à 120,voire 130km/h. Avec des freins, des pneus et un moteur d’origine non adaptés, le danger d’accident est démultiplié, sans compter les nuisances sonores. Le lieutenant-colonel Frédéric Brachet explique que les usagers en infraction ont la possibilité d’éviter une amende en coopérant rapidement.

L’amende pour des équipements non conformes s’élève à 8 500 Fcfp et peut donc être évitée en réinstallant dans les 48 heures les équipements d’origine à la place des équipements non conformes qui coûtent jusqu’à 95 000 Fcfp, selon les autorités. C’est ce qui est proposé à deux jeunes collégiens arrêtés ce mercredi, équipés d’un splendide bolide violet bien trop boosté pour être toléré sur la route. Coopératifs, les conducteurs de deux-roues comprennent et saluent la régularité des contrôles.

140 deux-roues ont été contrôlés en 1h30 d’opération pour 45 infractions relevées. Sept engins ont été immobilisés dont 1 pour un équipement non conforme et 6 pour des papiers (assurance, permis) plus en règle.