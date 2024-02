C’était la sortie familiale du week-end à ne pas louper. Le tout premier festival des « Stars de la Magie » a rassemblé 7 artistes de renommée internationale sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture, vendredi et samedi soir. Nicolas Del Pozo, Pablo Canovas, Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat et François lePierce, ont proposé 5 représentations d’une heure et demie aux Polynésiens. Un spectacle de haut vol qui a enchanté et agréablement surpris les spectateurs de tous les âges.

« Incroyable ». C’est l’un des mots qui revenait régulièrement vendredi et samedi soir, à la fin des représentations du tout premier festival des « Stars de la magie » organisé au fenua. Au final, sur demande du public, les 7 artistes ont proposé cinq représentations au lieu des deux initialement prévues. Nicolas Del Pozo, Pablo Canovas, Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat et François lePierce, ont bluffé le public local qui a répondu présent en masse. Quatre mille personnes ont ainsi eu la chance de voyager dans les différents univers proposés par les magiciens. Séance d’essayage rapide, lévitation, statue à deux têtes, partie de bowling, jeux de lumières… Le tout dans une ambiance propice à la fête. Certains numéros ont particulièrement marqué les jeunes, comme celui « qui s’est transformé en squelette » ou bien le spectaculaire moment où « le monsieur a fait voler la dame ».

Un spectacle tout public

Un programme tout public, interactif, avec même quelques petits clins d’œil codés aux adultes. Un cocktail parfait, « varié », avec « de l’illusion, des tours de magie… le tout teinté d’humour », se réjouit une première spectatrice. « C’était vraiment bien, ça change des sorties qu’on a l’habitude de faire », réagi une autre alors qu’une troisième fan espère pouvoir assister à ce genre de festival chaque année.

Un festival annuel ?

Un souhait que fait aussi Nicolas Del Pozo qui évoque – en s’inspirant du Heiva- « pourquoi pas », un éventuel festival des « Stars de la Magie » chaque année en février. Une recette qui répond selon lui a un réel besoin. « On vit tellement dans une période morose que l’on a besoin de cette part de rêve », affirme le magicien qui voit ce spectacle comme l’occasion de « lâcher son téléphone et ses soucis pour se laisser envoûter par la magie de la scène. »