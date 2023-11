Illusion, magie, humour et homme toupie … c’est le savant cocktail que vous réservent Nicolas Del Pozo, Pablo Canovas, Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat et François Pierce. Ces 7 artistes de renommée internationale se produiront sur la scène du Grand théâtre les 23 et 24 février prochains. Les places sont d’ores et déjà en vente.

Du jamais vu au fenua. SA Productions, Radio 1 et Tiare FM vous présentent, le vendredi 23 et le samedi 24 février, le 7e festival « Les Stars de la Magie ». Un spectacle promettant d’en mettre plein les yeux aux amateurs de fantastique qui pourront apprécier les prestations de 7 artistes internationaux, aux profils atypiques. Magiciens, comiques et illusionnistes vont ainsi faire le show, au Grand théâtre de la Maison de la culture. L’ objectif, pour Nicolas Del Pozo, à l’origine de cet événement à succès créé en 2017, étant de faire rêver petits et grands. Pour cette édition – la première en Polynésie – outre l’illusionniste prodige espagnol Pablo Canovas, réputé à l’international pour ses incroyables techniques de manipulation, vous pourrez retrouver Caroline Marx, une jolie magicienne blonde, qui bouscule les codes de la magie en étant l’actrice principale de son propre show et non l’assistante du magicien et transporte alors, par le biais de techniques dont elle a le secret, les spectateurs dans un univers mystérieux, souvent très drôle et surprenant .

Kimo, l’homme-toupie

Vous pourrez également rire avec Jimmy Delp, dont le show est imaginé autour d’une « mise en scène catastrophe » durant laquelle il pourrait bien se retrouver au-dessus du vide, se transformer en squelette ou même perdre ses deux jambes. Des séquences impeccablement enchaînées qui vont vous rappeler les cartoons de Tex Avery. Dans la série des improbables, l’artiste égyptien Kimo, demi-finaliste de La France à un incroyable talent sur M6 vous surprendra avec ses acrobaties. Cet homme-toupie, habillé d’une robe de 23 kg composée de capes, vous donnera le vertige en tournant sur lui-même pendant plus de 10 minutes tout en proposant des figures différentes.

Une invitation à voyager

Et puis Jérôme Murat et la statue aux deux têtes, produit du Plus grand cabaret du monde, vous conduira quant à lui aux confins d’un jardin d’Eden imaginaire, peuplé de curieuses créatures, une invitation au voyage dans un univers d’émotions, d’images et de mystères, au travers d’un numéro de mime et de magie. François Pierce vous invitera lui aussi à un voyage, une halte entre rêve et réalité, à la découverte du passé d’un magicien. Un spectacle prestigieux orchestré par un maître de cérémonie de renom, l’animateur français David Lantin.